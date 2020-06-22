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    Справа погрому російських банків у Києві: сьогодні суд винесе вирок Коханівському

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    Лідер ОУН Микола Коханівський - Справа погрому російських банків у Києві: сьогодні суд винесе вирок Коханівському
    Лідер ОУН Микола Коханівський

    Лідеру ОУН загрожує три роки ув'язнення

    Сьогодні, 22 червня, у Шевченківському районному суді Києва буде оголошено вирок по справі лідера Добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського.

    Початок засідання суду о 10:00.

    Під час судових дебатів прокурор вимагав для Коханівського позбавлення волі терміном на три роки.

    Нагадаємо, що Коханівського судять по справі погрому російських банків в 2016 році.

    20 лютого 2016 року в Києві представники Добровольчого батальйону ОУН закидали камінням будівлю «Сбербанку Росії». Також активісти закидали камінням і увірвалися до відділення «Альфа-банку».

    Крім того, 18 лютого 2018 року у Києві представники Добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

    Також націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».

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