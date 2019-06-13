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    Думки вголос

    Путін знову постав перед світом в ролі бандита

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    <p>У Москві затримали більше 420 учасників неузгодженого маршу</p> - Путін знову постав перед світом в ролі бандита

    У Москві затримали більше 420 учасників неузгодженого маршу

    Хамське свиняче рило режиму все-таки вилізло з під білосніжних шат, вкрадених у богині правосуддя

    Мовою оригіналу

    Как красиво придумали в путинской администрации: превратить поражение в победу, использовать освобождение Голунова для формирования образа путинизма с человеческим лицом. Мол, неверные полицаи напортачили, но царь, стоящий на страже правосудия, вмешался и дал им по рукам. Общество и власть сливаются в экстазе, протесты отменяют, подданные ликуя поют славу гаранту закона и порядка. А потом все идут пить за него на брудершафт. Милицейский порок наказан, чекистская добродетель восторжествовала.

    И надо сказать, что окололиберальная элита готова была подыграть Кремлю. Венедиктов так и сказал: «дело Голунова объединило российские власти и гражданское общество».

    Все было бы у них хорошо, но вмешался проклятый человеческий фактор. Народец оказался непонятливый, не оценил красоты игры. Люди вышли на улицы и поломали президентской администрации и ее «либеральным» друзьям ловко придуманный сценарий. В результате хамское свиное рыло режима все-таки вылезло из под белоснежных одежд, украденных у богини правосудия. Путин опять предстал перед всем миром в роли бандита, взявшего в заложники население своей страны.

    Кириенко не получит очередной орден. А Венедиктов не получит, вообще, ничего. Провалил задание.


    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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