  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перед 1 вересня директори київських шкіл заспокоюють батьків відеороликами

    • Розсилка
    Столичні школи готові до початку нового навчального року - Перед 1 вересня директори київських шкіл заспокоюють батьків відеороликами
    Столичні школи готові до початку нового навчального року
    Фото: КМДА

    У відеороликах директори презентують оновлений формат роботи шкіл в умовах пандемії коронавірусу

    Перед початком нового навчального року керівники закладів освіти Києва в онлайн-форматі презентували повну готовність шкіл до зустрічі дітей. Вхід до закладів обмежений, тому батьки можуть упевнитися в дотриманні всіх необхідних карантинних вимог завдяки детальним віртуальним екскурсіям.

    «Ми вперше зустрічаємо навчальний вересень у незвичних умовах. Діти приходитимуть до школи за зміненими графіками, в закладах відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів, на стінах та підлозі розміщені відповідні вказівники та маркери дистанціювання. Ідея директорів – заспокоїти батьків і показати, що освіта столиці «озброєна», заклади здійснили підготовчі заходи та отримали дезінфікуючі засоби в повному обсязі», – зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

    Ініціювали відео-флешмоб освітяни Дніпровського району. У своїх відеороликах директори презентують оновлений формат роботи закладів і розповідають про:

    • час початку уроків для початкової, середньої та старшої школи;
    • температурний скринінг на вході;
    • забезпечення закладів дезінфікуючими засобами;
    • провітрювання та вологе прибирання в кабінетах під час перерв;
    • заняття на свіжому повітрі за індивідуальним графіком;
    • закріплення кабінетів за класами;
    • соціальне дистанціювання та розмітки руху.

    «Здоров’я дітей – це відповідальність усіх учасників освітнього процесу. Ми просимо батьків бути максимально уважними, відповідально дотримуватися правил гігієни, слідкувати за станом здоров’я дитини та вимірювати температуру перед виходом до школи кожного дня», – додав Мондриївський.

    Нагадуємо, що заклади освіти столиці починають новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах. Київ першим розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на всі необхідні дезінфікуючі засоби для безпеки учнів і працівників.

    Читайте також:
    Київ освіта школа навчання КМДА коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ