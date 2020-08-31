Перед 1 вересня директори київських шкіл заспокоюють батьків відеороликами



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Столичні школи готові до початку нового навчального року Фото: КМДА

У відеороликах директори презентують оновлений формат роботи шкіл в умовах пандемії коронавірусу

Перед початком нового навчального року керівники закладів освіти Києва в онлайн-форматі презентували повну готовність шкіл до зустрічі дітей. Вхід до закладів обмежений, тому батьки можуть упевнитися в дотриманні всіх необхідних карантинних вимог завдяки детальним віртуальним екскурсіям.

«Ми вперше зустрічаємо навчальний вересень у незвичних умовах. Діти приходитимуть до школи за зміненими графіками, в закладах відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів, на стінах та підлозі розміщені відповідні вказівники та маркери дистанціювання. Ідея директорів – заспокоїти батьків і показати, що освіта столиці «озброєна», заклади здійснили підготовчі заходи та отримали дезінфікуючі засоби в повному обсязі», – зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Ініціювали відео-флешмоб освітяни Дніпровського району. У своїх відеороликах директори презентують оновлений формат роботи закладів і розповідають про:

час початку уроків для початкової, середньої та старшої школи;

температурний скринінг на вході;

забезпечення закладів дезінфікуючими засобами;

провітрювання та вологе прибирання в кабінетах під час перерв;

заняття на свіжому повітрі за індивідуальним графіком;

закріплення кабінетів за класами;

соціальне дистанціювання та розмітки руху.

«Здоров’я дітей – це відповідальність усіх учасників освітнього процесу. Ми просимо батьків бути максимально уважними, відповідально дотримуватися правил гігієни, слідкувати за станом здоров’я дитини та вимірювати температуру перед виходом до школи кожного дня», – додав Мондриївський.

Нагадуємо, що заклади освіти столиці починають новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах. Київ першим розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на всі необхідні дезінфікуючі засоби для безпеки учнів і працівників.

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