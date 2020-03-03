  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Путінська конституція увійде в історію як апофеоз дурості та лицемірства

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Путінська конституція увійде в історію як апофеоз дурості та лицемірства

    Путінській конституції бути!

    Мовою оригіналу

    Путин хочет застолбить себе место в истории России, чтобы в ней наряду с ленинской, сталинской, брежневской, ельцинской, была и путинская конституция. И надо сказать, пока ему это удается. Путинская конституция действительно войдет в историю как апофеоз глупости и лицемерия. Вот например очередной перл, внесенный лично президентом: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

    Характерно, что внесена эта поправка бывшим членом КПСС, много лет проклинавшим религию на пратсобраниях и зачетах по «научному коммунизму», сотрудником КГБ, обязанным активно преследовать верующих; ни чуть не раскаявшимся, а, наоборот, гордящимся своим чекистско-комсомольско-коммунистическим прошлым. Люди с подобными биографиями и будут принимать эти поправки в Думе. О какой истории они говорят? О многих тысячах священнослужителей всех конфессий, уничтоженных их любимым государством? О тотальном осквернении культовых зданий толпами полных антирелигиозного энтузиазма соотечественников?

    Что им могли передать предки? Память о том, как превращать церкви в общественные туалеты и коровники? Веру в святость армейского сапога? Идеалы кнута и казармы? Преемственность рабства, бесправия и террора?

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ