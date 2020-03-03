Путінська конституція увійде в історію як апофеоз дурості та лицемірства

Путінській конституції бути!

Мовою оригіналу

Путин хочет застолбить себе место в истории России, чтобы в ней наряду с ленинской, сталинской, брежневской, ельцинской, была и путинская конституция. И надо сказать, пока ему это удается. Путинская конституция действительно войдет в историю как апофеоз глупости и лицемерия. Вот например очередной перл, внесенный лично президентом: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Характерно, что внесена эта поправка бывшим членом КПСС, много лет проклинавшим религию на пратсобраниях и зачетах по «научному коммунизму», сотрудником КГБ, обязанным активно преследовать верующих; ни чуть не раскаявшимся, а, наоборот, гордящимся своим чекистско-комсомольско-коммунистическим прошлым. Люди с подобными биографиями и будут принимать эти поправки в Думе. О какой истории они говорят? О многих тысячах священнослужителей всех конфессий, уничтоженных их любимым государством? О тотальном осквернении культовых зданий толпами полных антирелигиозного энтузиазма соотечественников?

Что им могли передать предки? Память о том, как превращать церкви в общественные туалеты и коровники? Веру в святость армейского сапога? Идеалы кнута и казармы? Преемственность рабства, бесправия и террора?