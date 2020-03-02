У росіянина із Москви виявили коронавірус після повернення з Італії. Він лежав у загальній палаті



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Пізніше сам Денис Беров повідомив, що діагноз не підтвердився Фото: instagram.com/davidberov

Пацієнта ізолювали тільки після того, як хвороба підтвердилася

У росіянина, який повернувся в Москву з Італії, виявили коронавірус. Кілька росЗМІ повідомили, що чоловіка звати Давид Беров, його госпіталізували при перших симптомах захворювання, але лежав він у загальній палаті. Пацієнта ізолювали тільки після того, як хвороба підтвердилася. Про це пише «Дождь».

2 березня в оперативному штабі з боротьби з коронавірусів оголосили, що коронавірус виявлений у росіянина, який прилетів до Росії з Італії. У повідомленні йдеться, що з 23 по 27 лютого він жив у приватному будинку в Підмосков'ї, після чого звернувся в поліклініку з симптомами ГРВІ, звідки його госпіталізували в інфекційну лікарню. Його стан оцінюють як задовільний, хвороба протікає в легкій формі.

Імовірно чоловіка звуть Давид Беров, йому 29 років і він працює в Російському футбольному союзі. 1 березня Baza і «МБХ медіа» повідомили, що лікарі Інфекційної клінічної лікарні Москви №1 виявили коронавірус у росіянина, який прилетів в столицю з Мілана. За даними Baza, його поклали в загальну палату.

Госпіталізовано 24 людини, які контактували з чоловіком, ще 83 перебувають на карантині, повідомив мер Сергій Собянін.

Пацієнт лікарні розповів, що в палаті було шість чоловік. За його словами, вони могли вільно переміщатися, пізніше Берова і ще трьох людей перевели в окремі бокси. Коли діагноз підтвердився, головний лікар нібито попросив пацієнтів сказати комісії, що він спочатку лежав в окремому боксі.

«Чоловік вільно пересувався по лікарні, ходив у туалет, контактував з іншими пацієнтами. А зараз приїхали вже силовики і люди вище, тому головлікар попросив його сказати, що він нібито весь час знаходився в окремій палаті », - сказало джерело «МБХ медіа». У всіх сусідів Берова по палаті взяли повторні аналізи.

Пізніше сам Беров повідомив, що діагноз не підтвердився.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.