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    У росіянина із Москви виявили коронавірус після повернення з Італії. Він лежав у загальній палаті

    • Розсилка
    Пізніше сам Денис Беров повідомив, що діагноз не підтвердився - У росіянина із Москви виявили коронавірус після повернення з Італії. Він лежав у загальній палаті
    Пізніше сам Денис Беров повідомив, що діагноз не підтвердився
    Фото: instagram.com/davidberov

    Пацієнта ізолювали тільки після того, як хвороба підтвердилася

    У росіянина, який повернувся в Москву з Італії, виявили коронавірус. Кілька росЗМІ повідомили, що чоловіка звати Давид Беров, його госпіталізували при перших симптомах захворювання, але лежав він у загальній палаті. Пацієнта ізолювали тільки після того, як хвороба підтвердилася. Про це пише «Дождь».

    2 березня в оперативному штабі з боротьби з коронавірусів оголосили, що коронавірус виявлений у росіянина, який прилетів до Росії з Італії. У повідомленні йдеться, що з 23 по 27 лютого він жив у приватному будинку в Підмосков'ї, після чого звернувся в поліклініку з симптомами ГРВІ, звідки його госпіталізували в інфекційну лікарню. Його стан оцінюють як задовільний, хвороба протікає в легкій формі.

    Імовірно чоловіка звуть Давид Беров, йому 29 років і він працює в Російському футбольному союзі. 1 березня Baza і «МБХ медіа» повідомили, що лікарі Інфекційної клінічної лікарні Москви №1 виявили коронавірус у росіянина, який прилетів в столицю з Мілана. За даними Baza, його поклали в загальну палату.

    Госпіталізовано 24 людини, які контактували з чоловіком, ще 83 перебувають на карантині, повідомив мер Сергій Собянін.

    Пацієнт лікарні розповів, що в палаті було шість чоловік. За його словами, вони могли вільно переміщатися, пізніше Берова і ще трьох людей перевели в окремі бокси. Коли діагноз підтвердився, головний лікар нібито попросив пацієнтів сказати комісії, що він спочатку лежав в окремому боксі.

    «Чоловік вільно пересувався по лікарні, ходив у туалет, контактував з іншими пацієнтами. А зараз приїхали вже силовики і люди вище, тому головлікар попросив його сказати, що він нібито весь час знаходився в окремій палаті », - сказало джерело «МБХ медіа». У всіх сусідів Берова по палаті взяли повторні аналізи.

    Пізніше сам Беров повідомив, що діагноз не підтвердився.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.

    Росія лікар мер Україна чоловік аналізи вірус коронавірус
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