  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Матвій Ганапольський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Путін без жодних пояснень може розпочати будь-яку війну

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Розсилка
    Путін без жодних пояснень може розпочати будь-яку війну

    Російське суспільство абсолютно забуло цінність людського життя. Як матері можуть відпускати своїх дітей на війну?

    Мовою оригіналу

    Дело в том, что Турция, как и Россия, ведёт довольно мутную войну, совершенно непонятную, с непонятными целями для альянса.

    То есть, они понимают, зачем это делается, но это очень странная вещь, например, если бы Турция напала на Венгрию, ввела бы войска в Венгрию – это абсурдно, но я взял Венгрию как Марс. И там у нее неприятности, кто-то их бомбил, и Турция бы обратилась к НАТО и сказала бы: помогите, давайте нападём на Венгрию вместе. Это абсурд. Конечно, они этим заниматься не будут, потому что это не нападение на саму Турцию, члена НАТО. Это первое.

    Но вот «Марш Немцова» и разговор о достоинстве людей, он тут абсолютно корреспондируется с этой темой. Обрати внимание, что идут разговоры в обществе исключительно о том, начнет ли Путин войну, или не начнет. Точки зрения общества, что никакой войны не должно быть — не должно быть войны, потому что страна итак в войне. И даже имеется в виду не война с Украиной, а вообще страна в войне: в войне с бедностью, с болезнями, за теплые туалеты в школах, которых нет, в войне за газификацию, когда на Севере поселок, где проходит труба мимо домов прямо по улице, а им выставляют счет на 4 миллиона рублей – людям, у которых нет работы и которые топят дровами. Вот эта бесконечная война.

    Но общество просто сидит и ждет. В том числе и журналистское сообщество: будет война, или не будет война? — как игра. Это страшно, это совершенно немыслимо. Общество не заявляет четкой позиции, чтобы войны не было. Нет механизмов.

    <...>

    Для меня абсолютный закон – рассматривать внешнеполитические действия России именно в контексте, как общество может от этих сумасшедших защитить себя. И я вижу, что общество сломлено, что может начаться любая война – мне это напоминает начало Первой мировой войны, — если прочитать анализ этого, это была абсолютно страшная на то время война, но абсолютно бессмысленная, с непонятными целями, где погибло, на этом театре военных действий, огромное количество людей.

    Мне сейчас Россия это напоминает. Путин в угоду чего угодно может начать любую войну. Певцы Путина на телевидении пропоют песни о том, что это правильно, назовут кого-то «фашистами», а солдатики будут гибнуть. Общество российское абсолютно забыло ценность человеческой жизни. Как матери могут отпускать своих детей?

    Я живу, вы знаете. В «фашисткой» стране, где едят русских – это Украина. И хочу сказать, что если бы Зеленский начал какую-то войну где-то с какими-то странными целями – я сейчас не имею в виду Донбасс, украинскую территорию, и там поддерживается все, что угодно. Но замечу – украинские граждане не поддерживают силовой вариант. Они против того, чтобы из-за сепаратистов гибли украинские солдаты. Они требуют от Зеленского мирного решения проблемы.

    Россияне от Путина ничего не требуют. Они ждут, что оно либо рассосется, либо отдадут своих детей. Я этого никогда не понимал. У меня есть дети, я ими дорожу. Я считаю, что каждый должен дорожить своими детьми. Вот и все.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Туреччина Росія Сирія НАТО війна Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ