Ритуальні послуги стають справжнім мотором розвитку російської економіки

Не все так погано в Росії. Є галузь, яка впевнено зростає

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Наконец прорыв

Как бы не клеветали и не злопыхали заокеанские враги, не все так плохо в России. Есть отрасль, которая уверенно растет.

Как сообщает Лента ру, в минувшем году российский сектор услуг пережил максимальное падение за всю историю. Однако не все так плохо. Есть направление, оказавшееся в плюсе. Лидер рынка – ритуальные услуги, рост на 3,8%.

Уверен, это только начало. Ритуальные услуги станут настоящим мотором развития российской экономики. Их рост вытащит и другие отрасли из кризиса. Лесная и деревообрабатывающая промышленность поднимутся на растущем производстве гробов, рестораны и кафе заработают на беспрерывных поминках, музыкантам не даст умереть с голода неизменный «Траурный марш», безработица будет побеждена за счёт роста числа копателей могил и работников моргов. Так победим!

Что, съели злопыхатели?

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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