  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус
    Думки вголос

    Ритуальні послуги стають справжнім мотором розвитку російської економіки

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ритуальні послуги стають справжнім мотором розвитку російської економіки

    Не все так погано в Росії. Є галузь, яка впевнено зростає

    Мовою оригіналу

    Наконец прорыв

    Как бы не клеветали и не злопыхали заокеанские враги, не все так плохо в России. Есть отрасль, которая уверенно растет.

    Как сообщает Лента ру, в минувшем году российский сектор услуг пережил максимальное падение за всю историю. Однако не все так плохо. Есть направление, оказавшееся в плюсе. Лидер рынка – ритуальные услуги, рост на 3,8%.

    Уверен, это только начало. Ритуальные услуги станут настоящим мотором развития российской экономики. Их рост вытащит и другие отрасли из кризиса. Лесная и деревообрабатывающая промышленность поднимутся на растущем производстве гробов, рестораны и кафе заработают на беспрерывных поминках, музыкантам не даст умереть с голода неизменный «Траурный марш», безработица будет побеждена за счёт роста числа копателей могил и работников моргов. Так победим!

    Что, съели злопыхатели?

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія смерть коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    П'ятий президент України

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies