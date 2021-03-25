Ритуальні послуги стають справжнім мотором розвитку російської економіки
Не все так погано в Росії. Є галузь, яка впевнено зростає
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Наконец прорыв
Как бы не клеветали и не злопыхали заокеанские враги, не все так плохо в России. Есть отрасль, которая уверенно растет.
Как сообщает Лента ру, в минувшем году российский сектор услуг пережил максимальное падение за всю историю. Однако не все так плохо. Есть направление, оказавшееся в плюсе. Лидер рынка – ритуальные услуги, рост на 3,8%.
Уверен, это только начало. Ритуальные услуги станут настоящим мотором развития российской экономики. Их рост вытащит и другие отрасли из кризиса. Лесная и деревообрабатывающая промышленность поднимутся на растущем производстве гробов, рестораны и кафе заработают на беспрерывных поминках, музыкантам не даст умереть с голода неизменный «Траурный марш», безработица будет побеждена за счёт роста числа копателей могил и работников моргов. Так победим!
Что, съели злопыхатели?
Джерело: блог Ігора Ейдмана