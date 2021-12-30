Російська влада почала реабілітацію сталінізму

За Сталіна викривали космополітів – зараз «іноземних агентів»

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Путинизм – сталинизм сегодня

Ликвидация Мемориала – не только политическое, но и идеологическое решение. Это публичное объявление о реабилитации сталинизма.

Часто пишут, что у российских властей не никакой идеологии, что они – просто коррупционеры, единственная цель которых удержаться у кормушки. К сожалению, это не совсем так. У Путина и его силового окружения (Патрушев и Ко) помимо обогащения и удержания власти есть и вполне четкие идеологические цели и, вообще, достаточно цельная идеологическая картина мира. Ее можно легко реконструировать по высказываниям самого диктатора и его ближайших клевретов. Идеология путинизма близка к позднему сталинизму. И совершенно не случайно, что российские власти, уничтожая Мемориал, реабилитируют сталинизм.

При Сталине разоблачали безродных космополитов – сейчас «иноагентов», репрессировали врагов народа – теперь «экстремистов». Как и при кровавом Гуталине «американский империализм и его европейские марионетки» опять «плетут заговоры против России», чекисты преследуют «не патриотичных» крымских татар и свидетелей Иеговы, все кровавые и нелепые российские правители фактически канозированы властью; идёт кампания бешеного самовосхваления и нагнетания ненависти к Западу, а Россия опять «родина слонов», «несущая свет всему прогрессивному человечеству».

Иделогически путинизм уже во многом скопировал сталинизм. Фактическая реабилитация сталинского террора, выразившаяся в ликвидации Мемориала, резко повышает вероятность, повторения этих трагических событий в современной России.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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