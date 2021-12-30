Росія побачила, як НАТО «накачує Україну зброєю»

Кремль боїться турецьких «Байрактарів» та американських «Джавелінів»

Росія вкотре закотила істерику через те, що Україна зміцнює свою оборону і захист від агресора. Після того, як у МЗС Російської Федерації хибно заявили, що на території країни нібито перебувають близько 10 тисяч військових НАТО, речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вирішила, що НАТО «накачує Україну зброєю».

«Країни НАТО беруть активну участь у військовому освоєнні України. Накачують її зброєю, спрямовують своїх військових спеціалістів. Роблять це всупереч усім домовленостям», – сказала вона на брифінгу, який транслювало відомство, не сказавши, що таких домовленостей між Росією та НАТО не існує.

Як відомо, на українсько-турецькому заводі, що будується у Київській області, вироблятимуть реактивні безпілотники типу ANKA, здатні діяти проти інших повітряних об'єктів.

До слова, Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar. Нагадаємо, наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

Крім того, у грудні Збройні сили вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів».

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі.

У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

Додамо, що Сполучені Штати Америки залишають свій авіаносець у Середземному морі на тлі напруги на кордоні Росії та України.

Секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.

Читайте також:



