Справа «Сети»: в путінській Росії суд виніс сталінський вирок

Героям слава, або Пройшло сімдесят років

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Сталинский приговор по делу Сети. Дмитрий Пчелинцев – 18 лет строгого режима, Илья Шакурский: 16 лет строгого режима, Андрей Чернов: 14 лет строгого режима, Максим Иванкин: 13 лет строгого режима, Михаил Кульков: 10 лет строгого режима, Василий Куксов: 9 лет общего режима, Арман Сагынбаев: 6 лет общего режима.

Семьдесят лет, назад 24 июня 1950 г. по делу другой молодежной оппозиционной организации особое совещание при МГБ приговорила будущего известного поэта Анатолия Жигулина и его друзей: Б.Батуева, Ю.Киселева, В.Рудницкого, Г.Луткова, И.Сычева, Н.Стародубцева и В.Туголукова к десяти годам лагерей.

На следствии их, также как и ребят из Сети, жестоко пытали. Казалось судьба осужденных предрешена. Однако срок свой они не досидели. Через пять лет их освободили, а еще через год полностью реабилитировали. Анатолий Жугулин после публикации во время Перестройки мемуаров «Черные камни» стал восприниматься как настоящий герой антисталинского сопротивления.

Ребята из Сети - тоже не просто жертвы, а герои сопротивления против путинщины, новой реинкарнации сталинизма. Уверен, их тоже досрочно освободят, реабилитируют и они будут восприниматься в обществе как настоящие герои.

Сталинские палачи в основном избежали возмездия. А потом недораздавленный сталинизм, как зомби из фильма ужасов, вылез из могилы и снова стал убивать. В этот раз преступники в погонах и судейских мантиях должны быть наконец-то наказаны. Иначе история России будет бесконечно идти по замкнутому кругу.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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