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Чому затримується обмін «азовців»? Роз'яснення Координаційного штабу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому затримується обмін «азовців»? Роз'яснення Координаційного штабу
Україна 10 квітня повернула ще 100 своїх захисників
фото: Координаційний штаб

Росія не реагує навіть на запити міжнародних організацій щодо українських полонених

Російська сторона гальмує повернення військовополонених з полку «Азов». Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Ми можемо хоч щодня вимагати повернення, але це нічого не змінить», – повідомив представник штабу.

Крім того, представник «Азову» розповів, що не всі виходили з «Азовсталі» під наглядом міжнародних організацій. 16 і 17 травня 2022-го захисники евакуйовувалися без представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Але на виході всі їхні прізвища записували. 18-20 травня спостерігачі Червоного Хреста анкетували тих, хто залишав укріплення заводу. 

«Додаткова інформація у нас від тих, кого вдалося звільнити з полону. Для нас важливо знати, де наші хлопці, і ми вимагаємо їхнього звільнення. Вид обліку не має значення, бо Росія не веде з нами жодного листування. Тобто ми не можемо написати в РФ: ану підтвердить нам негайно того і того. Ворог не реагує навіть на запити міжнародних організацій», – додав представник штабу.

Нагадаємо, вчора Україні вдалося повернути з полону ще 100 українських військовослужбовців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.

Теги: Азов полон війна росія

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