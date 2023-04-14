Запрошення до путінської армії з’явилося біля кладовища: промовисті кадри з Росії

Росіянин, який побачив рекламний банер біля кладовища, звернувся до ФСБ, щоб припинити цю «дискредитацію армію РФ»

У Росії рекламний банер про набір охочих піти на контрактну службу з'явився поряд із цвинтарем. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Росіянин Андрій Лисенко обурився фактом встановлення банеру біля кладовища. Він вважає, що освоєння бюджетних коштів місцевою владою має вигляд явно дискредитуючого характеру і не виключає «підступні дії ІПсО» (спеціальна інформаційно-психологічна операція – «Главком»). Відео з банером, який повісили неподалік цвинтаря у Бузулуку, небайдужий громадянин переслав до ФСБ для проведення перевірки за фактом дискредитації ЗС РФ.

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Зазначимо, що поправки до законодавства, які передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за «дискредитацію збройних сил рф», російський парламент ухвалив 4 березня 2022 року.

Нагадаємо, що нещодавно дівчину, яка вийшла на одинокий пікет з плакатом «я люблю свого тата», визнали винною у «дискредитації російської армії».

Повідомляється, що 24 вересня Світлана Потеряхіна вийшла у Казані на акцію протесту проти мобілізації. З собою вона принесла плакат із написом: «Я люблю свого тата». Росіянку затримали до привезли до поліції. Там їй погрожували фізичним та сексуальним насильством. А коли росіянка попросила води, їй порекомендували пити з унітазу.

Росія судитиме і свого військового за «дискредитацію армії». Військовий лікар окупантів та учасник бойових дій на Донбасі Юрій Євич прочитав росгвардійцям лекцію з тактичної медицини, після чого потрапив під суд за висловлювання, які нібито дискредитують російську армії.