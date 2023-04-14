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Запрошення до путінської армії з’явилося біля кладовища: промовисті кадри з Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Запрошення до путінської армії з’явилося біля кладовища: промовисті кадри з Росії
Красномовна реклама з'явилася біля одного з російських кладовищ
фото з відкритих джерел

Росіянин, який побачив рекламний банер біля кладовища, звернувся до ФСБ, щоб припинити цю «дискредитацію армію РФ»

У Росії рекламний банер про набір охочих піти на контрактну службу з'явився поряд із цвинтарем. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Росіянин Андрій Лисенко обурився фактом встановлення банеру біля кладовища. Він вважає, що освоєння бюджетних коштів місцевою владою має вигляд явно дискредитуючого характеру і не виключає «підступні дії ІПсО» (спеціальна інформаційно-психологічна операція – «Главком»). Відео з банером, який повісили неподалік цвинтаря у Бузулуку, небайдужий громадянин переслав до ФСБ для проведення перевірки за фактом дискредитації ЗС РФ.

Зазначимо, що поправки до законодавства, які передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за «дискредитацію збройних сил рф», російський парламент ухвалив 4 березня 2022 року.

Нагадаємо, що нещодавно дівчину, яка вийшла на одинокий пікет з плакатом «я люблю свого тата», визнали винною у «дискредитації російської армії».

Повідомляється, що 24 вересня Світлана Потеряхіна вийшла у Казані на акцію протесту проти мобілізації. З собою вона принесла плакат із написом: «Я люблю свого тата». Росіянку затримали до привезли до поліції. Там їй погрожували фізичним та сексуальним насильством. А коли росіянка попросила води, їй порекомендували пити з унітазу. 

Росія судитиме і свого військового за «дискредитацію армії». Військовий лікар окупантів та учасник бойових дій на Донбасі Юрій Євич прочитав росгвардійцям лекцію з тактичної медицини, після чого потрапив під суд за висловлювання,  які нібито дискредитують російську армії.

Теги: росія окупанти

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