Російська влада заявила про атаку дронів на Брянську область РФ
Постраждалих унаслідок інциденту немає
Влада Брянської області Росії 3 квітня повідомила, ніби український безпілотник атакував місцевий військкомат та будівлю міністерства внутрішніх справ. Про це заявив губернатор Брянщини Олександр Богомаз у Telegram.
«ЗСУ за допомогою БпЛА атакували Севський район. Постраждалих немає. Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Оперативні служби працюють на місці», – написав чиновник.
Згодом він повідомив про ще одну атаку на Севський район: за допомогою безпілотника вибуховий пристрій нібито скинуто поблизу будівлі міністерства внутрішніх справ. Постраждалих унаслідок цього також немає.
Нагадаємо, що 1 квітня щось схоже на квадрокоптер перелякало жителів міста Єфремова Тульської області РФ.
До слова, нещодавно під Москвою був знайдений синьо-жовтий безпілотник.
Також секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні в України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3 тис. км.
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