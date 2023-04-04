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Російська влада заявила про атаку дронів на Брянську область РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російська влада заявила про атаку дронів на Брянську область РФ
Фото: poltava.to (ілюстративне)

Постраждалих унаслідок інциденту немає

Влада Брянської області Росії 3 квітня повідомила, ніби український безпілотник атакував місцевий військкомат та будівлю міністерства внутрішніх справ. Про це заявив губернатор Брянщини Олександр Богомаз у Telegram.

«ЗСУ за допомогою БпЛА атакували Севський район. Постраждалих немає. Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Оперативні служби працюють на місці», – написав чиновник.

Згодом він повідомив про ще одну атаку на Севський район: за допомогою безпілотника вибуховий пристрій нібито скинуто поблизу будівлі міністерства внутрішніх справ. Постраждалих унаслідок цього також немає. 

Нагадаємо, що 1 квітня щось схоже на квадрокоптер перелякало жителів міста Єфремова Тульської області РФ.

До слова, нещодавно під Москвою був знайдений синьо-жовтий безпілотник.

Також секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні в України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3 тис. км. 

Теги: безпілотник війна росія

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