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    Думки вголос

    У Росії від міжнародної політики до спорту тепер панує кримінальна мораль

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Головна заповідь кримінальників &ndash; ніколи не зізнаватися, брехати і відхрещуватися від усього до останнього, навіть коли зловили за руку - У Росії від міжнародної політики до спорту тепер панує кримінальна мораль
    Головна заповідь кримінальників – ніколи не зізнаватися, брехати і відхрещуватися від усього до останнього, навіть коли зловили за руку

    «Брехливість блатарів немає меж, бо щодо фраєрів немає іншого закону, крім закону обману»

    Мовою оригіналу

    Первая заповедь воров

    Это не я допинг принимала, а дедушка!

    Это не наше оружие, они его в военторге купили!

    Это не мой дворец, а Ротенберга!

    Это не мы Боинг сбили, а украинский МИГ!

    Это не мы Навального траванули, он сам самогоном отравился или рафаэлку вовремя не съел!

    Это не мы... обстреливали, убивали, травили, принимали, воровали, отмывали. Это не наши... хакеры киллеры, диверсанты, наёмники, дворцы, анализы.

    Главная заповедь уголовников – никогда не признаваться, врать и открещиваться от всего до последнего, даже когда поймали за руку.

    Еще Варлам Шаламов писал: «Лживость блатарей не имеет границ, ибо в отношении фраеров (а фраера – это весь мир, кроме блатарей) нет другого закона, кроме закона обмана».

    В России теперь в важных для власти сферах от международной политики до спорта господствует такая уголовная мораль, а весь окружающий мир кремлевские блатари держат за коллективного лоха, которому можно скормить любую, даже самую абсурдную ложь. Исполняется это все без тени смущения, с дерзкой блатной ухмылкой, мол, да, мы такие, а что вы нам сделаете.

    Питерская блатата насадила в стране свои воровские законы? Или все это имеет гораздо более глубокие корни? Как там у Владимира нашего Даля в «Пословицах русского народа»: «Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью».

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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    У Росії від міжнародної політики до спорту тепер панує кримінальна мораль