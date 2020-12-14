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    Думки вголос

    У Росії з'явилася нова макаронна національна ідея

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    У Росії з'явилася нова макаронна національна ідея

    Росіяни готуються до життя в макаронному раю. Американці і європейці в прольоті. Їм таке і не снилося

    Мовою оригіналу

    Макоронная идея

    Россия обрела национальную идею. Озвучил ее сам президент. Третий Рим, коммунизм, догоним и перегоним США, энергетическая сверхдержава – все это были жалкие фальшстарты, неудачные репетиции великой пьесы. При Путине Русь, наконец, обрела свое истинное предназначение: «Россия станет страной дешевых макарон или ей не быть вовсе».

    Монахи на Афоне, старцы в Дивеево, академики в МГУ, писатели в вытризвителях, олигархи на золотых унитазах, чиновники на гимнастках - упорно как молитву повторяют за вождём эти слова. Мир с тайной завистью и страхом  ждет: «получится ли у русских?».

    Россияне готовятся к жизни в макаронным раю. Американцы и европейцы в пролете. Им такое и не снилось.

    А мне что-то неспокойно, переживаю – не слишком ли большую, тяжелую задачу поставил перед страной президент, как бы не надорвалась сердешная.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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