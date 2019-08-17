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    Думки вголос

    В сучасній Росії бути вбивцею почесно, престижно і корисно для кар'єри

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Бойовик Захар Прилепін - В сучасній Росії бути вбивцею почесно, престижно і корисно для кар'єри
    Бойовик Захар Прилепін

    Вся путінська верхівка: чекісти, олігархи, генерали, кадирівці, злодії в законі - реальні масові вбивці

    Мовою оригіналу

    Известный писатель Захар Прилепин очень хотел стать массовым убийцей. В путинской России убийцы – это круг избранных, верхушку страны. Убийство – своеобразный обряд инициации, дающий пропуск в мир «взрослых», правящий братский круг. Ну кто, например, знал Лугового, до того как он отравил Литвиненко. А теперь он - депутат и телезвезда.

    Почетное право быть «убийцей в законе» надо заслужить. Не каждый его достоин. Прилепин долго добивался и, наконец, ему выдали лицензию на убийство и даже целый отряд головорезов.

    А тут какие-то злопыхатели не верят, сомневаются, что он – убийца. Конечно обидно. Прилепин психанул и стал буквально кричать на всех перекрестках: "Я убийца!». Но самое смешное, что ему все равно не верят.

    Прилепин: «Я убийца!».
    Публика: «Да ладно, гонишь, троллишь, ты фейковый убийца, просто перед камерами с автоматом красовался».
    Прилепин: «Ах не верите? А я настоящий и ни какой-то разовый или не дай бог по неосторожности, а массовый, серийный убийца. Я боевиками командовал, беспредел творил, много людей убил».
    Публика: «Фу-ты ну-ты, как страшно. Сейчас под кровать с перепуга залезем. Не гони!»
    Прилепин в отчаянии плачет, а потом убивает себя об стенку.

    А если серьезно, в современной России быть убийцей почетно, престижно и полезно для карьеры. Вся путинская верхушка: чекисты, олигархи, генералы, кадыровцы, воры в законе – реальные массовые убийцы. Неслучайно писатель обиделся, что его не признают настоящим душегубом.

    Может ли что-то точнее свидетельствовать о моральной катастрофе в стране?

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія бойовики на Донбасі ДНР війна путінський режим
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