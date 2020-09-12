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    У світі

    Тихановська опублікувала відеозвернення до протестувальників

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    Тихановська виступила з відеозверненням напередодні запланованої на неділю масової акції протесту - Тихановська опублікувала відеозвернення до протестувальників
    Тихановська виступила з відеозверненням напередодні запланованої на неділю масової акції протесту

    «Протягом останнього місяця білоруси стали героїчним народом» – Тихановська

    Білоруський опозиційний політик Світлана Тихановська виступила з черговим відеозверненням напередодні запланованої на неділю масової акції протесту. На завтра в Білорусі оголошено проведення «Маршу героїв» на підтримку заарештованих опозиціонерів.

    Відповідне звернення оприлюднила пресслужба Тихановської у Телеграмі.

    На початку звернення Тихановська зазначила, що протягом останнього місяця білоруси стали героїчним народом.

    «Я знаю, що в неділю планується Марш героїв о 14:00 в Мінську та регіонах, я підтримую всіх, хто планує туди прийти. Ми продовжуємо боротьбу за свободу разом. Жыве Беларусь!», – сказала Тихановська.

    Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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