Збірна України з олімпійського виду відмовилась повертатись до України



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Безтурботні веслувальники

Спортсменам добре й на Сардинії, ба більше – вони навіть не на карантині

Головний тренер збірної України з греблі на каное Юрій Чебан розповів, чому разом зі своїми вихованцями не відгукнувся на заклики влади повернутися на батьківщину.

Нині збірна України перебуває на острові Сардинія в Італії, яка закрита на карантин. Ця країна після Китаю найбільше постраждала від коронавірусу нового типу, що спричиняє пневмонію COVID-19. Нині острів ізольований від решти країни, але пандемія пролізла й туди – на Сардинії померли від небезпечної зарази дві людини.

Чебан провів стрім з «велико землею», в якому пояснив свою мотивацію.

«Збори були заплановані ще в минулому році як підготовка до Олімпіади. Ми приїхали сюди в березні ще до карантину через коронавірус. На сьогодні у нас є взаєморозуміння з місцевою владою, тримаємо зв'язок з нашим послом», - заявив Чебан.

При цьому тренер визнав, що особливих заходів безпеки команда не вживає: «Ми пересуваємося без обмежень, займаємося спортом. З місцевими жителями у нас мінімальний контакт. Ми контактуємо тільки з обслуговуючим персоналом. У нас є лікар, зараз ніхто не хворіє».

Звучить все добре, але славетний у минулому спортсмен не згадує, що молоді люди з моцним імунітетом, якими є спортсмени, можуть непомітно для себе заразитись коронавірусом, а також заразити інших. При цьому діагностувати захворювання не так вже й просто, тим більше – лікарю збірної, для якого це не профільна спеціалізація.

Тим не менше, Чебан робить гарну міну при поганій грі й запевняє, що все буде гаразд: «Наразі нема причин для паніки. Місцева влада допомагають у всьому, чим потрібно. Нам тут добре. У нас йде повноцінна підготовка. Навіщо зараз зриватися і їхати в Україну, щоб сидіти по домівках? Чи буде Олімпіада чи ні, ми будемо до неї готуватися. Якби нас утискали, ми б давно вже були вдома. Тут на Сардинії все закрито до 25 числа. Якщо у нас не буде можливості повернутися, то ми можемо залишитися на довше».

Також тренер звернувся до ЗМІ та попросив не зважати на те, що збірна лишилася на ізольованому острові, але не перебуває на карантині: «Тут є всі умови для підготовки. Хочу звернутися, так би мовити, до «співчуваючим», які починають писати статті незрозуміло про що, навіть не поцікавившись, як у нас справи. Попрошу таких людей тримати язик за зубами і не нагнітати ситуацію».

Що ж, побажаємо спортсменам удачі й не будемо нагнітати.