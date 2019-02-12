Чим здивує українців президентська кампанія?

ЦВК 8 лютого завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019

Поки що все йде до того, що ми будемо неприємно здивовані результатами виборів

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Президентская кампания вышла на финишную прямую. 44 зарегистрированных кандидата – рекорд очень показательный. С одной стороны, он подчеркивает все недостатки тех, кто мнит себя политической элитой или претендует на этот статус. Даже поверхностный анализ программ или мотивов выдвижения подавляющего большинства кандидатов вызывает массу вопросов, ответы на которые звучат как приговор. С другой стороны, как ни крути, торжество демократии. Или ее издержки.

Итак, формальные процедуры завершены – но главные интриги президентских выборов остаются на повестке дня.

Во-первых, прогнозировать сейчас имя будущего победителя – занятие неблагодарное. Даже букмекерские конторы в некоторой растерянности. Интрига в интриге – кто выйдет во второй тур. Не исключено, что тройка лидеров будет меняться – причем не только по позициям, но и по именам.

Во-вторых, фактор России. Там, судя по всему, нет консенсуса касательно кандидатуры приемлемого кандидата. «Войну башен» Кремля, пускай и вялотекущую, никто не отменял. Зато там точно знают, кого не хотят видеть на посту Президента Украины. Главная интрига в другом – как далеко Россия готова зайти в своем стремлении повлиять на ход и результаты президентской кампании в Украине. Использование стандартных приемов информационно-психологической войны, в основе которых находится принцип «ничто не правда и все возможно», что позволяет манипулировать общественным мнением – обязательно. В принципе, этим Россия никогда и не прекращала заниматься, как и кибератаками, интенсивность которых только нарастает. Активное раскручивание страшилок по типу «failed state», этнических чисток, русского языка и гражданской войны в Украине – из той же оперы. Скорее всего, усилится информационная и финансовая поддержка политических сил реваншистского и пророссийского направления. Но масштабы вмешательства, скорее всего, будут определяться по ходу кампании – в зависимости от электоральных данных.

В-третьих, раньше главная интрига президентских выборов в Украине заключалась в том, кого из кандидатов поддержат олигархи. Сейчас с этим более-менее ясно. Есть некоторые сомневающиеся, но по старой традиции они раскладывают яйца в разные корзины. Интрига сегодня в другом – кого поддержит Арсен Аваков и вся вертикаль правоохранительных органов, которую он так тщательно выстраивал с 2014 года – и от которой не намерен отказываться ни после президентских, ни после парламентских выборов. Желание поиграть в игру «я не первый, но и не последний» и разыграть роль медиатора-посредника можно понять и постараться принять. За него можно даже похвалить – если бы это был, скажем, спикер парламента. Из уст же человека, который контролирует значительную часть силового блока, непосредственно задействованного на выборах, это звучит как минимум двусмысленно – мол, открыт к предложениям. Главный вопрос – к каким и от кого?

Формально всем кандидатам пообещали равные условия и немедленное наказание в случае нарушения действующего законодательства (которое, кстати, планируют ужесточить – прежде всего, в контексте подкупа избирателей). На деле в политическую незаангажированность МВД не верится. От слова совсем. Благо, уже есть тревожные звоночки, грозящие перерасти в набат. При этом роль полиции в избирательном процессе с приближением выборов будет только возрастать – как и возможность прямо либо косвенно повлиять на результат.

В-четвертых, интрига в позиции лидеров общественного мнения. Многие еще не определились в главном вопросе – кого поддержать и надо ли вообще об этом заявлять. Второй тур может все расставить по своим местам, но не исключены сюрпризы уже в марте.

И, наконец, в-пятых, важная интрига – насколько украинское общество инфицировано популизмом. К сожалению, ответ на этот вопрос мы получим только после 31 марта, когда сможем посчитать совокупный результат кандидатов, обещающих «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!». Пока что все идет к тому, что мы будем все очень и очень удивлены результатом. И, к сожалению, удивлены неприятно.

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