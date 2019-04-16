Історія, яку ми втрачаємо. Спалені скарби Києва

16 січня 2019 року виникла пожежа у старовинній будівлі на вул. Грушевського, 4б. Стародавній особняк - пам‘ятка місцевого значення. Пожежа в ньому виникає вже не вперше.

Кожні 2 роки проводжу аудит Києва - що з пам'яток де горіло

За кожною адресою, за кожною з цих пожеж стоїть, як правило конфлікт приватного і суспільного. Буду апдейтити список, раптом ще згадаю.



1. Грушевського 4б січень 2019

2. Гастроном на Хрещатику у червні 2017 року

3. Лавра (корпус лікарні) січень 2019

4. Андріївський узвіз номер 34 – 2008 і ще кілька разів.

5. Гостиний двір у лютому 2013

6. Садиба Мурашка червень 2013 (і не тільки!!!)

7. Будинок на розі вулиць Волоської та Іллінської – грудень

8. Кінотеатр Екран (збудований 1911 р.) – травень 2018

9. Межигірська 19/33 червень 2018

10. Січових стрільців 91 – лютий 2019 і ще кілька разів.

11. Алли Тарасової, 4 – липень 2011 (потім будівлю знищили)

12. Кінотератр Жовтень – жовтень 2014 року

13. Богдана Хмельницького, 12-14 – січень 2018

14. Сагайдачного 21 – січень, 2019

15. Січових стрільців, 75 – лютий 2019

Джерело: блог Ігоря Луценка

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