Історія, яку ми втрачаємо. Спалені скарби Києва
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Розсилка
Кожні 2 роки проводжу аудит Києва - що з пам'яток де горіло
За кожною адресою, за кожною з цих пожеж стоїть, як правило конфлікт приватного і суспільного. Буду апдейтити список, раптом ще згадаю.
1. Грушевського 4б січень 2019
2. Гастроном на Хрещатику у червні 2017 року
3. Лавра (корпус лікарні) січень 2019
4. Андріївський узвіз номер 34 – 2008 і ще кілька разів.
5. Гостиний двір у лютому 2013
6. Садиба Мурашка червень 2013 (і не тільки!!!)
7. Будинок на розі вулиць Волоської та Іллінської – грудень
8. Кінотеатр Екран (збудований 1911 р.) – травень 2018
9. Межигірська 19/33 червень 2018
10. Січових стрільців 91 – лютий 2019 і ще кілька разів.
11. Алли Тарасової, 4 – липень 2011 (потім будівлю знищили)
12. Кінотератр Жовтень – жовтень 2014 року
13. Богдана Хмельницького, 12-14 – січень 2018
14. Сагайдачного 21 – січень, 2019
15. Січових стрільців, 75 – лютий 2019
Джерело: блог Ігоря Луценка