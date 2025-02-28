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Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Заява Центру протидії дезінформації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Заява Центру протидії дезінформації
Ворог намагається вплинути на логістику Сил оборони
фото: Reuters

За словами керівника Центру протидії дезінформації, бої на Сумщині тривають

Російські війська здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами», – повідомив він.

Згідно з картою проєкту DeepState село Новеньке Юнаківської громади на Сумщині у «сірій» зоні
Згідно з картою проєкту DeepState село Новеньке Юнаківської громади на Сумщині у «сірій» зоні
скріншот

Як зазначив Коваленко, Сили оборони знищують ворога. За його словами, на цей час прориву не відбулося, бої тривають.

«Задум росіян прогнозований та зрозумілий – спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджи, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони. Але цей задум відомий, заходи по його зриву вживаються Силами оборони», – каже очільник Центру протидії дезінформації.

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Теги: окупанти війна Сумщина Центр протидії дезінформації

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