Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Заява Центру протидії дезінформації

За словами керівника Центру протидії дезінформації, бої на Сумщині тривають

Російські війська здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами», – повідомив він.

Згідно з картою проєкту DeepState село Новеньке Юнаківської громади на Сумщині у «сірій» зоні скріншот

Як зазначив Коваленко, Сили оборони знищують ворога. За його словами, на цей час прориву не відбулося, бої тривають.

«Задум росіян прогнозований та зрозумілий – спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджи, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони. Але цей задум відомий, заходи по його зриву вживаються Силами оборони», – каже очільник Центру протидії дезінформації.

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