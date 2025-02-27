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Модернізував розробку МіГ-31. СБУ оголосила підозру главі авіабудівної корпорації РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Модернізував розробку МіГ-31. СБУ оголосила підозру главі авіабудівної корпорації РФ
Під керівництвом Слюсаря було посилено виробництво бойових літаків, зокрема понад 100 літальних апаратів для атак на Україну
фото: росЗМІ

Слюсар координував свої дії з вищим військово-політичним керівництвом РФ і виконував замовлення Кремля

Служба безпеки України зібрала доказову базу проти генерального директора російської Об’єднаної авіабудівної корпорації Юрія Слюсаря, який сприяв веденню агресивної війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення переорієнтував роботу російської авіаційної промисловості під потреби військово-промислового комплексу РФ. Під його керівництвом були посилені виробництво та модернізація бойових літаків, зокрема понад 100 літальних апаратів для атак на українську територію.

Модернізував розробку МіГ-31. СБУ оголосила підозру главі авіабудівної корпорації РФ фото 1
фото: СБУ

Йдеться про бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі МіГ-31, які використовуються для запуску крилатих і балістичних ракет, зокрема «Кинджалів». Також армія РФ отримала винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 і військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А.

Слюсар координував свої дії з вищим військово-політичним керівництвом РФ і виконував замовлення Кремля. За цими фактами йому заочно повідомлено про підозру у пособництві ведення агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ККУ). Тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки оголосила підозру російському співаку Ярославу Дронову, відомого під сценічним псевдонімом Shaman. Він публічно підтримує та пропагує російську агресію проти України. Дронов активно підтримує дії керівництва РФ, а також прославляє окупантів, які воюють проти України. Співак регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку російського диктатора Володимира Путіна та окупаційних угруповань.

У кінці 2022 року Shaman записав відеозвернення, де визнав збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

До слова, Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

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Теги: армія війна авіація росія літак СБУ

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