Українські та американські посадовці всю ніч говорили про корисні копалини – Axios

Американські посадовці вважають, що відносини між Україною та Сполученими Штатами можуть значно погіршитися

Американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Американський чиновник і неназване джерело сказали в коментарі журналістам, що рішення тепер за Зеленським. Вони висловили занепокоєння, що американсько-українська криза поглибиться, якщо український президент відхилить пропозицію США.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

«Була конструктивна продуктивна розмова, питання гарантій безпеки для України, ми говорили про корисні копалини. Нашій команді передали перший драфт цього документа від США про партнерство між нашими країнами і я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, ми його отримали сьогодні, ми його вивчимо і зробимо все щоб команди наші могли дуже швидко домовитись і підписати його», – сказав він.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Врешті-решт Зеленський наголосив на необхідності включення до угоди положень про гарантії безпеки для України.

До слова, Україна та Сполучені Штати хочуть завершити укладання угоди про доступ до рідкоземельних копалин цього тижня.

Попередня пропозиція США передбачала отримання 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від видобутку корисних копалин, що порушувало б українське законодавство, повідомило обізнане джерело видання. Київ запропонував зміни до пропозиції, які були б вигідні обом сторонам, оскільки критики проекту угоди засудили його як такий, що нагадує колоніалізм минулих століть.