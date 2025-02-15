Літаки Airbus можуть отримати двоярусні пасажирські сидіння

У літаках Airbus можуть з'явитися дворівневі сидіння, що дозволяє витягнути ноги

Авіакомпанія Airbus разом із стартапом Chaise Longue розробляють концепцію дворівневих крісел для комерційних літаків

Компанія Airbus вивчає можливості оснащення своїх авіалайнерів двоярусними пасажирськими сидіннями, які вирішать проблему тісноти в салоні економ-класу. Декілька років тому концепт двоярусної розсадки пасажирів запропонував авіаційний стартап Chaise Longue, на ідеї якого зараз звернули увагу інженери Airbus. Про це пише CNN.

На думку дизайнера та генерального директора Chaise Longue Алехандро Нуньєса Вісенте, завдяки «плацкартній» розсадці пасажири нижнього ярусу зможуть повністю витягнути ноги, а пасажири верхнього максимально відкинути спинку крісла.

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Хоча нижній рівень може здатися менш привабливим на фотографіях, пасажири, що сидять унизу, одержують більше простору для ніг. На верхньому рівні теж можна розміститися з комфортом. Інновація значно перевершує стандартні сидіння економ-класу, наголошують розробники.

Однак користувачі мережі вважали новий концепт цинічною хитрощами, мета якої – втиснути в салон якнайбільше пасажирів.

До того ж, CNN Travel, яка протестувала ранні прототипи обох концепцій, дійшла висновку, що хоча нижній рівень «має певний потенціал клаустрофобії», збільшений простір для ніг може нівелювати «потенційну лихоманку» в салоні для деяких пасажирів.

Нагадаємо, новий рівень комфорту запропонував туристам німецький перевізник. Lufthansa презентувала крісла, спинку яких можна відкидати, не турбуючи інших пасажирів. Згідно із заявою Lufthansa, такими кріслами будуть оснащені місця у преміум-економ-класі. Нові сидіння стануть частиною нових салонів Allegris, встановлених на літаках A350 і 787. Тестові випробування крісла пройшли наприкінці минулого року.