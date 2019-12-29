Під Лук’янівським СІЗО сталася штовханина між протестувальниками та силовиками



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Протистояння активістів та правоохоронців біля Лук’янівського СІЗО Фото: Радіо Свобода

Мікроавтобус покинув територію СІЗО. Чи були в ньому колишній співробітники «Беркута» — невідомо

Протестуючі, які зібралися біля Лук’янівського СІЗО та забарикадували виходи, намагалися перешкодити мікроавтобусу, ймовірно, з ексберкутівцями залишити територію будівлі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У якийсь момент між ними та силовиками відбулися зіткнення. Після цього мікроавтобус покинув територію СІЗО. Чи були в ньому колишній співробітники «Беркута» — невідомо.

Зазначимо, що у Генпрокуратурі пообіцяли, що судовий розгляд щодо обвинувачення ексберкутівцям у справі про розстріли на Майдані буде продовжено.

Нагадаємо, група активістів заблокувала виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.

Раніше повідомлялося, що люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.