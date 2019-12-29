  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Лук’янівським СІЗО сталася штовханина між протестувальниками та силовиками

    • Розсилка
    Протистояння активістів та правоохоронців біля Лук&rsquo;янівського СІЗО - Під Лук’янівським СІЗО сталася штовханина між протестувальниками та силовиками
    Протистояння активістів та правоохоронців біля Лук’янівського СІЗО
    Фото: Радіо Свобода

    Мікроавтобус покинув територію СІЗО. Чи були в ньому колишній співробітники «Беркута» — невідомо

    Протестуючі, які зібралися біля Лук’янівського СІЗО та забарикадували виходи, намагалися перешкодити мікроавтобусу, ймовірно, з ексберкутівцями залишити територію будівлі.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    У якийсь момент між ними та силовиками відбулися зіткнення. Після цього мікроавтобус покинув територію СІЗО. Чи були в ньому колишній співробітники «Беркута» — невідомо.

    Зазначимо, що у Генпрокуратурі пообіцяли, що судовий розгляд щодо обвинувачення ексберкутівцям у справі про розстріли на Майдані буде продовжено.

    Нагадаємо, група активістів заблокувала виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.

    Раніше повідомлялося, що люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

    Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

    Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

    Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

    Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

    Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

    У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

    Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

    Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

    До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

    Національна поліція України Київ акція СІЗО Лук'янівське СІЗО протест активісти Беркут
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ