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    Думки вголос

    Протести в Казахстані: Росія і Китай будуть заводити свої сили

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    • Розсилка
    Адміністративні будівлі в Алмати вже палають - Протести в Казахстані: Росія і Китай будуть заводити свої сили
    Адміністративні будівлі в Алмати вже палають
    фото з відкритих джерел

    Час завжди працює проти повстання

    Коротше, по ситуації в Казахстані станом на зараз. Головне – у ці години колосальна перевага протестувальників над силовиками. Приблизно як у нас 1 грудня, якби усі, хто вийшли тоді на вулиці Києва, були настільки ж рішучі, як ті кілька сот на Банковій.

    Поліція боїться щось робити. Приватні літаки еліти летять на Захід (туди, де зберігають свої активи). Не всі, мабуть, але частина вирішила підстрахуватися.

    Якщо нині опозиція не матеріалізується, не оголосить перехідний етап, не візьме ситуацію під контроль – за допомогою РФ чи без неї почне проявлятися анархія, від збройних магазинів можуть перейти до штурмів магазинів звичайних.

    Час завжди працює проти повстання, треба йому терміново легітимізація, внутрішній договір зі старими елітами, взяти під контроль силовий блок – щоб була домовленість з командирами спецслужб і поліції з армією, оголошення демократичних виборів.

    Інакше, думаю, РФ і Китай терміново будуть заводити свої сили, перед цим (необов’язково) організувавши демонстративні «безчинства радікалов» і «геноцид русскоязичних».

    Пощастило, що в РФ іще православний рамадан, усі не протверезіли вчора.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: Казахстан протест активісти поліція опозиція
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    Протести в Казахстані: Росія і Китай будуть заводити свої сили