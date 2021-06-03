В слушний момент ці люди почнуть воювати проти українців

Ось і тема для РНБО

У нас практично кожен перший клуб і кожна перша «федерація» інфільтровані агентами Москви.

В слушний момент ці люди починають воювати проти нас. В мирний час вони контролюють амбітну молодь, беруть її в свій «оборот».

Приміром, проти мене під час Майдану виконували операцію спортсмени – в основному, представники одного білоцерківського клубу єдиноборств.

Ось і тема для РНБО.

І не тільки єдиноборства – мафія, пов'язана з ворогом, засіла у багатьох «федераціях», здійснює побори зі спортсменів під дахом чинуш середнього рівня з міністерства молоді та спорту.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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