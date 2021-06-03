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    Думки вголос

    В слушний момент ці люди почнуть воювати проти українців

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Олег Рожкевич - В слушний момент ці люди почнуть воювати проти українців
    Олег Рожкевич
    Фото Волинські новини

    Ось і тема для РНБО

    У нас практично кожен перший клуб і кожна перша «федерація» інфільтровані агентами Москви.

    В слушний момент ці люди починають воювати проти нас. В мирний час вони контролюють амбітну молодь, беруть її в свій «оборот».

    Приміром, проти мене під час Майдану виконували операцію спортсмени – в основному, представники одного білоцерківського клубу єдиноборств.

    Ось і тема для РНБО.

    І не тільки єдиноборства – мафія, пов'язана з ворогом, засіла у багатьох «федераціях», здійснює побори зі спортсменів під дахом чинуш середнього рівня з міністерства молоді та спорту.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: РНБО сепаратизм мафія єдиноборства
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    В слушний момент ці люди почнуть воювати проти українців