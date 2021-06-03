В слушний момент ці люди почнуть воювати проти українців
Ось і тема для РНБО
У нас практично кожен перший клуб і кожна перша «федерація» інфільтровані агентами Москви.
В слушний момент ці люди починають воювати проти нас. В мирний час вони контролюють амбітну молодь, беруть її в свій «оборот».
Приміром, проти мене під час Майдану виконували операцію спортсмени – в основному, представники одного білоцерківського клубу єдиноборств.
Ось і тема для РНБО.
І не тільки єдиноборства – мафія, пов'язана з ворогом, засіла у багатьох «федераціях», здійснює побори зі спортсменів під дахом чинуш середнього рівня з міністерства молоді та спорту.
Джерело: блог Ігоря Луценка