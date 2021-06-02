Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу

Зеленський сьогодні подав у Раду закон про олігархів

Текст закону офіційно мають опублікувати завтра, 3 червня

Президент України Володимир Зеленський сьогодні подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Текст закону офіційно мають опублікувати завтра, 3 червня. Утім, «Лівий берег» опублікував повний текст законопроєкту про олігархів.

«Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), зміст та порядок застосування заходів впливу до цих осіб. Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України у економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові», – сказано у преамбулі законопроєкту.





Нагадаємо, 14 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що законопроєкт про статус олігархів наразі в роботі і найближчим часом його внесуть до Верховної Ради.