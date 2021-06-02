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    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу

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    Зеленський сьогодні подав у Раду закон про олігархів - Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Зеленський сьогодні подав у Раду закон про олігархів
    Фото: 24 канал

    Текст закону офіційно мають опублікувати завтра, 3 червня

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

    Текст закону офіційно мають опублікувати завтра, 3 червня. Утім, «Лівий берег» опублікував повний текст законопроєкту про олігархів.

    «Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), зміст та порядок застосування заходів впливу до цих осіб. Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України у економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові», – сказано у преамбулі законопроєкту.

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    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу
    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу


    Нагадаємо, 14 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що законопроєкт про статус олігархів наразі в роботі і найближчим часом його внесуть до Верховної Ради.

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    Теги: ЗМІ РНБО бізнес рейдерство олігархи закон Володимир Зеленський президент
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    Закон про олігархів: ЗМІ оприлюднили повний текст документу