У Києві судитимуть бізнесменшу, яка захопила землю біля озера

На самовільно зайнятій території жінка спорудила заклад громадського харчування

Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно громадянки за фактом самовільного зайняття земельної ділянки в охоронних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У 2013 році жінка-підприємець, не маючи жодного правовстановлюючого документу про передачу їй у власність чи надання у користування земельної ділянки, в порушення вимог містобудівного законодавства, самовільно зайняла землі у межах прибережної захисної смуги озера «Верхнє Вигурівське» та охоронної зони електричних мереж.

На займаній території жінка спорудила заклад громадського харчування та облаштувала прилеглу територію для забезпечення його функціонування.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції у річковому порту «Київ» ГУНП у Києві.

Раніше повідомлялося, що Київська місцева прокуратура № 7 завершила досудове розслідування відносно киянина за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на території Старого Подолу в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Крім того, у Києві судитимуть підприємця, який самовільно спорудив заклад громадського харчування на березі озера Срібний Кіл, та здавав його в оренду.