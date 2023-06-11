Підрив Каховської ГЕС: МОЗ оцінило епідемічну ситуацію

У підтоплених районах через підрив Каховської ГЕС фахівці не виявили небезпечних інфекційних захворювань

Вода у централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам

Епідемічна ситуація на півдні контрольована, але напружена. У підтоплених районах через підрив Каховської ГЕС фахівці не виявили небезпечних інфекційних захворювань. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

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Було декілька випадків гастроентероколітів, але вони навіть не з цієї території, яка потрапила в зону підтоплення. Епідситуація сьогодні контрольована, стабільна, але напружена», – заявив міністр.

Ляшко заспокоїв, що вода у централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам і безпечна для вживання.

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«У поверхневих водах у південних регіонах зафіксували перевищення мікробіологічних показників. Це свідчить про небезпеку води та її забруднення», – додав він, закликавши жителів підтоплених регіонів півдня не купитися у водоймах.

Нагадаємо, унаслідок руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції загинули шість осіб. Ще майже чотири десятки жителів – вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

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За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.