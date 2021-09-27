У Києві уродженці Донеччини обікрали довірливу пенсіонерку (фото)

Зловмисники поцупили у киянки 7,5 тис. грн

Київські оперативники затримали жінку та чоловіка, які вмовили пенсіонерку допомогти їм із зберіганням речей та грошей, а потім обікрали стареньку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до столичної поліції на спецлінію 102 від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що в її квартирі на вулиці Парково-Сирецькій невідомі жінка та чоловік викрали її гроші. Потерпіла детально описала зловмисників і правоохоронці розпочали їх пошуки.

Через пів години оперативні працівники помітили та зупинили неподалік від місця скоєння злочину двох осіб, схожих за прикметами.

«Ми з`ясували, що на вулиці зловмисники підійшли до пенсіонерки та попросили на кілька годин залишити в неї вдома для зберігання свою сумку з речами. Коли бабуся завела незнайомців до квартири, то вони попросили, щоб вона взяла ще й їхні гроші, поклавши до своїх. У результаті 84-річна киянка погодилася допомогти їм, після чого жінка відволікла пенсіонерку, а чоловік забрав її гроші та замінив їх на сувенірні купюри», – розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група вилучила у правопорушників 7,5 тис. грн, які належать потерпілій, та 1,5 тис. грн сувенірних купюр. Також із квартири пенсіонерки правоохоронці вилучили сувенірні гроші, які залишили фігуранти.

Поліцейські затримали крадіїв у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженці Донецької області, 1995 та 1992 років народження.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За погодженням з Шевченківською окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру. Наразі слідчі направили клопотання до суду щодо обрання правопорушникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.