Pociя весь час атакує нас інформаційно

Pociї хоче особливий статус для окупованих територій, аби вживити терористів з фейкових ЛДHP – в українські органи влади. І цій небезпеці варто всіляко протидіяти. Зосередження військ, показушні навчання біля українського кордону – це засіб психологічного тиску.

Адже ми – живі люди, і боятися – це нормально. Але щоб взяти свій страх під контроль, варто пам'ятати про кілька важливих речей.

Pociя весь час атакує нас інформаційно. Кому вигідно грати на нервах та сіяти паніку? Kpeмлю. Тому як ніколи важливо уважно перевіряти інформацію та не поширювати емоційні повідомлення, що не спираються на перевірені джерела.

Особисто я підписана на канал ЗСУ. Дуже надихає і заспокоює, скажу я вам

Вже розганяють панічні повідомлення, що Київ порожній, машин немає, зате в супермаркетах здоровенні черги за сіллю і сірниками. Та ні, звичайні черги, звичні для Києва затори. Вчора феєрично спізнилась на вечірній ефір – через страшні пробки. А на ранковий – встигла, але так само крізь затори – о 7:30 ранку.

США відкликало частину працівників посольств? Окей, але, по-перше, більшість добровільно лишається в Україні. А по-друге, не забуваймо про травму США через вивід військ з Афганістану. Штати ще довго будуть перестраховуватися.

Pociї зараз геть не вигідно чіпати українські мирні міста. Не тоді, коли руку на пульсі тримають найсильніші розвідки світу. Не тоді, коли Україна отримує рекордні об'єми зброї. Не тоді, коли у випадку ескалації США пообіцяли санкції, жорстокіші ніж під час Холодної війни, а Британія – націоналізацію майна російських олігархів на її території та анулювання віз.

Але навіть якби Пyтiн вирішив скоїти самогубство і віддав наказ про новий напрям нападу, то це не почнеться одномоментно

Страшилки про бомбардування цивільних об’єктів – звучать загрозливо, але вкрай малореалістично. Найгірше, що може статись швидко – це якісь удари по інфраструктурних об’єктах. Тому у вас буде час ухвалити рішення, як діяти далі.

Звісно, вже зараз корисно виробити план, мати під рукою всі важливі документи, гроші, ліки, речі першої потреби. Це не значить, що вони вам знадобляться. Просто так буде спокійніше. Знання, де найближче від вашого будинку укриття – ще нікому не шкодило. Запишіться на курс першої домедичної допомоги – чудово заспокоює нерви.

Не піддавайтеся інформаційним атакам. Готуйтеся до різних сценаріїв – життя довге. Вірте у власну армію.

Джерело: блог Інни Совсун

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