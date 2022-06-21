Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції, який напередодні ухвалила Верховна Рада. Про це глава держави повідомив в Instagram.

«Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність», – зазначив президент.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада 259 голосами ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства – міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році. Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї Конвенцію підписали ще 33 країни. Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна Рада тривалий час її не ратифікувала. Проти ратифікації виступають Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція «нав'язує гендерну ідеологію».

16 червня Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій на своєму сайті опублікувала заяву, де закликає Верховну раду зняти з розгляду питання про ратифікацію Стамбульської конвенції — щоб запобігти «ескалації напруженості та розколу українського суспільства».

Релігійні діячі наголосили, що Стамбульська конвенція запроваджує поняття «гендер» як ідеологічний концепт самоідентифікації людини.