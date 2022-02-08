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    Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

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    Палата представників Японії ухвалила резолюцію про солідарність з Україною під час пленарного засідання в Токіо 8 лютого 2022 року - Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України
    Палата представників Японії ухвалила резолюцію про солідарність з Україною під час пленарного засідання в Токіо 8 лютого 2022 року
    фото: Kyodo News

    У резолюції підкреслено позицію Японії щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України

    Нижня палата парламенту Японії ухвалила важливу для України резолюцію. У ній висловлюється солідарність з нашою країною, повідомляє на Kyodo News.

    Резолюція Палати представників наголошує, що Японія «серйозно занепокоєна і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону».

    У резолюції закликають зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії і додають, що «будь-яка зміна статус-кво за допомогою сили є неприйнятною».

    Як зазначається, нижня палата «наполегливо закликає уряд використовувати всі дипломатичні ресурси, щоб зробити все для зменшення напруженості в Україні та якнайшвидше встановити мир».

    У резолюції підкреслено позицію Японії щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

    Також наголошується, що Японія підтримує та співпрацює з міжнародною спільнотою, включаючи інші країни-члени G7, для просування демократії в Україні та сприяння миру і стабільності в регіоні.

    Як пише видання, резолюція ухвалена на тлі ескалації напруженості між західними країнами та Росією, яка зібрала близько 100 тисяч військових на кордоні України, а перед цим, у 2014 році окупувала український Крим.

    21 січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і президент США Джозеф Байден провели відеосаміт, у ході якого виступили проти односторонніх спроб змінити статус-кво у Східному та Південно-Китайському морях і наголосили на важливості миру і стабільності в Тайванській протоці.

    Стосовно ситуації навколо України лідери двох країн домовилися тісно співпрацювати для стримування російської агресії проти України. Прем'єр-міністр Кішіда пообіцяв продовжувати тісну координацію зі Сполученими Штатами, іншими союзниками та партнерами, а також міжнародною спільнотою щодо вжиття рішучих дій у відповідь на будь-який напад.

    Слід нагадати, що Росія починає військові навчання біля Курил. Японія висловила протест.

    Також відомо, що США попросили Японію ввести санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія США Японія санкції війна Україна суверенитет парламент
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    Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України