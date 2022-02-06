Стало відомо, яку перемогу везе Путін з Китаю

Китай відкрив свій ринок для постачання зерна з усіх регіонів Росії

Росія та Китай у рамках візиту президента РФ Володимира Путіна ухвалили низку документів, що розширюють можливості для постачання російського зерна до Китаю. Про це повідомляється на сайті Кремля.

Тепер пшениця та ячмінь можуть ввозитися до Китаю з усіх регіонів РФ.

Зазначається, що прийнято доповнення до протоколу між міністерством сільського господарства РФ та Головним державним управлінням з контролю якості, інспекції та карантину КНР про фітосанітарні вимоги до пшениці, що експортується з РФ до КНР від 1 листопада 2017 року, а також доповнення до протоколу між Россільгоспнаглядом та Головним митним управлінням КНР про фітосанітарні вимоги до ячменю, що експортується з РФ до КНР від 5 червня 2019 року.

Крім того, прийнято протокол між Россільгоспнаглядом і Головним митним управлінням КНР про санітарні та фітосанітарні вимоги до люцерни, що експортується з РФ до Китаю.

Ринок Китаю для російської пшениці було відкрито у 2015 році. Спочатку поставки були дозволені чотирьом регіонам - Алтайському та Красноярському краям, Новосибірській та Омській областях. У 2017 році до них додалися Челябінська та Амурська області, у 2019 році – Курганська область. З цих же регіонів дозволено і постачання ячменю.

Переговори щодо розширення постачання російського зерна до Китаю велися всі останні роки. Зокрема, ця тема була детально розглянута на грудневих переговорах між президентом Росії Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.