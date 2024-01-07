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Євген Істребін Системний аналітик

Про росіян, які замерзають у Подольську, та почуття гумору у Бога

glavcom.ua
У місті Подольськ Московської області РФ введений режим надзвичайної ситуації «локального характеру» через відсутність опалення

Цю історію можна перечитувати кілька разів...

У боженьки є певне почуття гумору. Виявляється, міська котельня в підмосковному Подольську розташована на території патронного заводу. І саме там сталася перша аварія. Яка іронія долі.

Цю історію можна читати нескінченно.

4 січня у підмосковному Подольську стався прорив на теплотрасі. На території котельні Климівського спеціалізованого патронного заводу (КСПЗ) знайшли три витоки. Додатковою проблемою стало те, що КСПЗ – режимний об'єкт, тож швидко виправити ситуацію не вийшло. Аварія сталася, коли у місті було -24 градуси. У більш ніж 170 багатоквартирних будинках та одній лікарні одразу відключилося опалення, за ніч квартири охололи до +10 – +15 градусів за Цельсієм. Мешканці ділилися у соцмережах фотографіями у теплих светрах, шарфах та шапках, деякі ходили вдома у пуховиках.

Вранці 5 січня глава міста Григорій Артамонов прозвітував про вирішення проблеми.

«Аварійно-відновлювальні роботи на теплотрасі від котельні ЗАТ «КСПЗ» завершено. Наразі йде заповнення систем теплотрас. Протягом трьох годин тепло почне надходити до багатоквартирних будинків», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Але тепло до квартири так і не дійшло. З'ясувалося, що під час запуску роботи котла виявили «технічні неполадки». Того ж вечора Артамонов заявив про запуск резервного котла.

Влада розгорнула пункти обігріву на базі Будинку культури «Машинобудівник» та в гімназії імені Подольських курсантів. На Жовтневій площі запрацювала польова кухня з чаєм та кашею. Місцева влада також звітувала про видачу мешканцям будинків без тепла обігрівачів та ковдр. Мешканка Подольська Ганна розповіла «Новій-Європа», що у квартирі у неї досі тримається температура +11 градусів.

Вранці 6 січня основний котел все ще продовжували лагодити. Влада ввела в Подольську режим НС локального характеру.

«Аварійні бригади працювали усю ніч. Через морози система замерзла і при запусках з'являються прориви на магістральній лінії та в будинках. Фахівці роблять все, що в їх силах і в максимально короткий термін усувають течі», – заявив Артамонов.

«А опалення дадуть навесні»...

Жителі Подольська створили петицію з вимогою «вирішити проблему з відсутністю опалення у мікрорайоні Климовськ та покарати винних».

«Немає певних термінів запуску опалення. Жителі мікрорайону зазнають величезних труднощів через відсутність комунальних послуг, що негативно позначається на якості їхнього життя. Лікарні, магазини, спортивні установи не опалюються. Через перевантаження у деяких будинках відсутня електрика», – кажуть автори петиції.

Надворі 7 січня...

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Джерело
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Теги: росія опалення надзвичайні ситуації

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