Кулеба різко відреагував на допуск росіян та білорусів до Олімпіади

Кулеба: «МОК фактично дав Росії зелене світло на озброєння за допомогою Олімпіади»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором. Про це Кулеба написав у соцмережі X.

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«МОК фактично дав Росії зелене світло на озброєння за допомогою Олімпіади. Тому що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи», – зазначив міністр.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.

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Раніше Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Зазначимо, громадяни Росії, пов’язані з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), підтримують агресивну війну Росії проти України.

Як повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах є головою наглядової ради двох компаній – Michael Weinig AG та Weinig International AG, що належать до німецького концерну Weinig Group – його дочірня продовжує працювати у РФ.