Сирена після вибухів. Воєнний експерт порадив, як боротися з надшвидкою балістикою

Як зазначив директор Defense Express, Росія має декілька тисяч ракет до комплексів С-400

Почався новий період ракетного терору

Для ефективної боротьби з балістичними ракетами окупантів Україна має збільшити розвіддіяльність по ділянках, де стоять комплекси С-400 в Брянській області, а також активізувати заходи зі знищення пускових установок. Таку думку інтерв’ю «Главкому» висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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За словами експерта, РФ почала новий період ракетного терору, адже вони й надалі продовжуватимуть використовувати комплекси С-400 для обстрілів України.

«Використання умовно керованих типу С-400 забезпечує таку підступну можливість здійснення швидких атак без оповіщення громадян, але в будь-якому разі це не впливає на систему ППО – тих же комплексів Patriot та SAMP-T», – пояснює директор Defense Express.

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Як зазначив Згурець, Росія має декілька тисяч ракет до комплексів С-400.

«Це навіть більше, ніж запасів Х-101. Зараз ми бачили найбільший показник в одному пуску – це використання десяти таких ракет одночасно. Теоретично росіяни можуть ще збільшити кількість ракет в одному залпі, що якраз і вимагає полювання на їхні пускові установки», – наголошує він.

До слова, військовий історик та експерт Михайло Жирохов вважає, що використання балістики дає росіянам потужні переваги та було питанням часу. Натомість керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук каже, основне завдання Росії показати своїм громадянам, що окупаційні війська можуть пробити протиповітряну оборону Україну.

Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

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Як повідомлялося, 13 грудня повітряна тривога у столиці була оголошена після того, як у районі лівого берега пролунали вибухи.