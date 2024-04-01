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Пожежі на російських заводах та збиття дрона «Форпост». Головне за 1 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пожежі на російських заводах та збиття дрона «Форпост». Головне за 1 квітня
фото: скріншот з відео

У Росії сьогодні спалахнули масштабні пожежі на території заводів «Уралмаш» та «Електроізоліт»

Пожежі на російських заводах, ЗСУ збили один з найдорожчих російських безпілотників, NAVI стали першими чемпіонами світу з Counter-Strike 2. «Главком» склав добірку новин 1 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Українська кіберспортивна команда стала першим чемпіоном світу з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) стала переможцем першого чемпіонату з Counter-Strike 2, що відбувся у Копенгагені. Про це команда повідомила на сторінці в соцмережі X.

У гранд-фіналі змагання українська команда перемогла американських опонентів FaZe Clan із рахунком 2:1.

Пожежі на російських заводах

У Росії спалахнула масштабна пожежа на території цеху машинобудівного заводу «Уралмаш». Унаслідок займання в одному з цехів заводу «Уралмаш», що в Єкатеринбурзі, обвалилася покрівля, очевидці перед пожежею чули вибухи.

Також масштабна пожежа сталася на заводі «Електроізоліт» у місті Хотьково в Московській області. Офіційні причини пожежі поки що залишаються невідомими, проте, за попередніми даними, пожежа сталася на даху цеху просочення тканин, а площа загоряння становить 3 тис. кв. м.

ЗСУ збили один з найдорожчих російських безпілотників

Українські сили протиповітряної оборони збили над акваторією Чорного моря російський дрон «Форпост». Він є одним з найдорожчих безпілотників ворога.

Вартість такого дрона становить близько $7 млн. Ціль знищила одеська зенітна ракетна бригада над Чорним морем.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш уточнив, що безпілотник може нести різне бойове навантаження і протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення.

Ліквідація колаборанта у Старобільську

У тимчасово окупованому Старобільську 1 квітня підірвали авто чергового колаборанта. Мова йде про колаборанта Валерія Чайку/ Окупаційний «голова» Старобільська Володимир Чернєв повідомив про загибель колаборанта унаслідок підриву. 

Окупанти повідомили, що о 13:30 біля «Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету« було здійснено підрив автомобіля. Чернєв підтвердив, що внаслідок цього загинув заступник керівника «Центру з обслуговування освітніх організацій« Валерій Чайка.

Україну накрив пил з Сахари

До України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Як зазначають синоптики, 30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря, африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів.

Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла. Наразі концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

Найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей країни, лише у західних областях завтра вдень атмосферний фронт зумовить дощі, згодом 3-4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться.

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Теги: завод пожежа росія війна ЗСУ

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