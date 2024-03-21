Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Наразі нічого не вказує на те, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю. Про це сказав голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«На сьогодні ми не бачимо нічого в Росії, що стосується можливого застосування ядерної зброї», – сказав він, додавши, що риторика Росії щодо використання ядерної зброї відрізняється від реальних речей.

«Разом з тим ми ретельно дивимось, що там відбувається», – додав Бауер.

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Водночас, адмірал зазначив, що на полі бою російська армія вчиться на своїх помилках.

«Це не означає, що це ідеальна армія або що у них виходить все, що заплановане з точки зору координації і управління військами. Вони мають величезні проблеми. Те, як вони використовують артилерію, свідчить про те, що у них немає здатності вести сучасну війну і маневрувати так, як того вимагає сучасна війна. Артилерійські обстріли – це тактика Другої світової війни», – сказав Роб Бауер.

За його словами, Росія може виробляти більше ракет і снарядів, тому країнам НАТО доведеться самим нарощувати виробництво засобів ураження.

«Темпи виробництва слід нарощувати, і фінансові ресурси на це є», – сказав адмірал.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».