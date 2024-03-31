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Скільки українців готові воювати до повної перемоги? Результати опитування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки українців готові воювати до повної перемоги? Результати опитування
Українці відповіли, як потрібно закінчувати війну
фото: Unsplash

Українці відповіли, чи підтримують ухвалення Верховною Радою чинного проєкту закону про мобілізацію

Більшість українців (61,2% респондентів) вважає за потрібне воювати до повної перемоги України, тобто відновлення кордонів 1991 року і вступу до Європейського союзу та НАТО. Ще 38,8% – виступають за мирні переговори з Росією та двостороннє припинення вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування всеукраїнської громадської організації «Передові правові ініціативи», проведеного 22-24 березня.

Думки українців щодо того, як потрібно закінчувати війну, дещо розділился в регіональному розрізі. Так, у західних областях війну «до повної перемоги» підтримують 72,13% респондентів, за переговори з Росією – 27,87%. Водночас у східних та південних регіонах за перший варіант проголосували 51,16%, за другий – 48,84%.

Крім того, українцям поставили запитання щодо закону «Про мобілізацію». 77,61% опитаних не підтримують ухвалення Верховною Радою чинного проєкту закону про мобілізацію у другому читанні. Більшість українців вважають, що служити мають підготовлені силовики.

Також, згідно з опитуванням, найбільшою провиною влади українці бачать рівень корупції (28,6%), погане забезпечення армії (16,8%), провальну підготовку до війни (15,2%), руйнівну економічну політику (10,5%) та провальну соціальну політику держави (10,5%).

Українці відповіли, у чому бачать найбільшу провину влади
Українці відповіли, у чому бачать найбільшу провину влади
інфографіка: ВГО «Передові правові ініціативи»

Серед опитаних громадян, які визначилися і прийшли б на виборчі дільниці для голосування за президента України, трійка лідерів уподобань така: за Володимира Зеленського проголосували б 15,7%; за Юлію Тимошенко – 12,3%; за Петра Порошенка – 7,6%.

Майже 85% українців вважають, що є вихід із важкої ситуації і це – об’єднання суспільства та створення відповідної коаліції національної єдності у парламенті та уряді.

Українці оцінили, у якому напрямку рухаються справи України
Українці оцінили, у якому напрямку рухаються справи України
фото: ВГО «Передові правові ініціативи»

У ході дослідження було опитано в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та за кордоном (де найбільша кількість українських біженців) 5 329 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю face-to-face і телефоном. Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, що більшість українців вважає важливими для України військові дії на території РФ – свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group» за підтримки FutureResearchFoundation.

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Теги: соцопитування війна українці

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