Удари далекобійними ракетами по території РФ. Історичні паралелі

Саудівський Tornado із Storm Shadow під час кампанії проти єменських хуситів

Про Storm Shadow, Саудівську Аравію та паралелі з нашими реаліями

Розповім історію про те, як Саудівська Аравія била ракетами Storm Shadow по єменським хуситам.

Тільки це буде дуже коротка історія, бо даних у відкритому доступі не так щоб і багато.

Перемовини із Великою Британією про можливу купівлю крилатих ракет Storm Shadow Саудівська Аравія почала ще в 2000-х роках, ймовірне придбання цих ракет саудитами могло відбутись не раніше 2011 року.

Використання Королівськими ВПС Саудівської Аравії ракет Storm Shadow для ударів по хуситам в Ємені фіксувалось у 2016 році.

Сам факт появи Storm Shadow у Ер-Ріяду уряд Великої Британії на офіційні запити західної преси коментувати не брався, якби легко і невимушено натякаючи світовій спільноті – «ну подумаєш, ми продали саудитам далекобійні крилаті ракети повітряного базування, і тепер вони використовуються у боях в Ємені. Нічого незвичайного, шановні, не відволікайтесь, проходьте далі».

У випадку із Саудівською Аравією роль грають не тільки гроші, але й геополітичне положення також.

Яке зокрема дозволило Ер-Ріяду навіть придбати у Китаю цілий арсенал балістичних ракет середньої дальності DF-4 та DF-21, щоправда під «чуйним керівництвом» ЦРУ.

При цьому лишаються все ж невідомими загальна кількість, скільки Storm Shadow саудити купили в британців, та скільки із цих ракет були відстріляні по хуситам в Ємені.

Але я це все до чого веду – а з чого в нас, брати і сестри українці, вирішили, що історія із ударами західними далекобійними ракетами по території РФ має бути медійною?...