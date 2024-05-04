Масована атака «Шахедів» на Харків: з'явилися фото наслідків

Наслідки атаки безпілотників на Харків, 4 травня 2024 року

Унаслідок атаки на місто спалахнули три пожежі

У ніч на 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку дронів на Харків. За попередніми даними, постраждали чотири особи, серед них – одна дитина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожих ударів по Харкову. Унаслідок атаки на місто сталися три пожежі за різними адресами.

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Наслідки атаки безпілотників на Харків, 4 травня 2024 року фото: ДСНС

Найбільша з них виникла у складських приміщеннях. Загальна площа пожежі становить приблизно три тисячі квадратних метрів.

За попередніми даними, постраждали чотири особи, серед них – одна дитина.

Нагадаємо, що вночі 4 травня, російська армія завдала ударів по Харкову безпілотниками. Зафіксовано два прильоти «Шахедів» по місту, обидва – по цивільній інфраструктурі Основʼянського району.

Раніше повідомлялося, що 4 травня о 00:56 у Харкові прогримів вибух, згодом пролунав повторний вибух. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників зі сторони Білгородської області РФ.

До слова, російські війська обстріляли Харків у п'ятницю 3 травня. Був приліт у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами.