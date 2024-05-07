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Лідер Китаю розповів про своє бачення Глобального мирного саміту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лідер Китаю розповів про своє бачення Глобального мирного саміту
Президент Китаю каже, що Пекін підтримує збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки в Європі
фото з відкритих джерел

Сі Цзіньпін переконаний, що Китай відіграє важливу роль у забезпеченні миру в Україні

Китай хоче провести міжнародну мирну конференцію щодо повномасштабної війни, в якій Росія та Україна братимуть участь «на рівних». Про це китайський лідер Сі Цзіньпін заявив під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай нібито відіграє важливу роль у забезпеченні миру в Україні. Натомість повномасштабну війну він назвав «українською кризою».

Водночас лідер Китаю занепокоєний тим, що нібито використовуючи війну в Україні Китай намагаються зробити цапом відбувайла й очорнити його репутацію.

«Історія неодноразово доводила, що врешті-решт конфлікти можуть бути вирішені лише шляхом переговорів. Ми закликаємо всі сторони відновити взаємодію та діалог задля розбудови взаємної довіри. Ми підтримуємо проведення у належний час міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною і забезпечить рівну участь усіх сторін та чесне обговорення всіх мирних планів», – заявив він.

Як наголосив президент Китаю, Пекін підтримує збалансовану, ефективну, а також стійку архітектуру безпеки в Європі.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Парижу в неділю, 5 травня. Це частина його першого європейського турне з 2019 року.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час свого візиту до Франції заявив, що Пекін готовий «працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні».

Також влада Китаю взяла на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї і буде суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення.

До слова, президент Китаю – вирушив у європейське турне. Уперше за п'ять років Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Країни, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з боку Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході

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Теги: Сі Цзіньпін війна росія Україна Китай дипломатія

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