Президент Китаю каже, що Пекін підтримує збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки в Європі

Сі Цзіньпін переконаний, що Китай відіграє важливу роль у забезпеченні миру в Україні

Китай хоче провести міжнародну мирну конференцію щодо повномасштабної війни, в якій Росія та Україна братимуть участь «на рівних». Про це китайський лідер Сі Цзіньпін заявив під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай нібито відіграє важливу роль у забезпеченні миру в Україні. Натомість повномасштабну війну він назвав «українською кризою».

Водночас лідер Китаю занепокоєний тим, що нібито використовуючи війну в Україні Китай намагаються зробити цапом відбувайла й очорнити його репутацію.

«Історія неодноразово доводила, що врешті-решт конфлікти можуть бути вирішені лише шляхом переговорів. Ми закликаємо всі сторони відновити взаємодію та діалог задля розбудови взаємної довіри. Ми підтримуємо проведення у належний час міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною і забезпечить рівну участь усіх сторін та чесне обговорення всіх мирних планів», – заявив він.

Як наголосив президент Китаю, Пекін підтримує збалансовану, ефективну, а також стійку архітектуру безпеки в Європі.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Парижу в неділю, 5 травня. Це частина його першого європейського турне з 2019 року.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час свого візиту до Франції заявив, що Пекін готовий «працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні».

Також влада Китаю взяла на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї і буде суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення.

До слова, президент Китаю – вирушив у європейське турне. Уперше за п'ять років Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Країни, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з боку Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході