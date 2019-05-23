Чи потрібні Україні гендерні квоти?

Юлія Тимошенко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Якщо ти сильна, розумна та талановита особистість, то проб'єш «скляну стелю» без жодних квот

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О гендерных квотах

Какая квота нужна была Юлии Тимошенко, чтобы стать топовым украинским политикам?

Какая квота нужна была Юлии Мостовой, чтобы стать самым влиятельным украинским журналистом?

Какая квота нужна была Ирине Бекешкиной, чтобы стать одним из самых авторитетных социологов в стране?

Какая квота нужна была Элле Либановой, чтобы стать самым влиятельным демографом?

Какая квота нужна была Ирине Геращенко, чтобы стать вице-спикером?

Какая квота нужна была Татьяне Слипачук , чтобы стать главой ЦИК?

Можно продолжать очень долго...Это я к тому, что если ты сильная, умная, талантливая личность, то половая принадлежность особого значения не имеет. Ты пробьешь «стеклянный потолок» без всяких квот.

Джерело: блог Олени Яхно

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