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    Думки вголос

    Наразі в найкращому положенні знаходиться Юлія Тимошенко

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Наразі в найкращому положенні знаходиться Юлія Тимошенко
    Джерело: BBC.com

    Зеленський не зможе реалізувати жодної своєї ініціативи у Верховній Раді

    Мовою оригіналу

    Как это ни парадоксально, но сейчас самое лучшее положение у проигравшей Тимошенко. Она отдохнет, придет в себя и с новыми силами ринется в парламентский бой.

    Очень тяжело сейчас у ПАП. Там сейчас думают, как мобилизовать всех патриотов, как преодолеть этот огромный разрыв. В случае поражения Петр Алексеевич теряет очень многое, и дальнейшие парламентские перспективы его политсилы весьма туманы. Но все же есть надежда на опцию «чудо».

    Но самое худшее положение сейчас у Зеленского. Совершенно не подготовленный человек, без команды, без опыта, без рамочного понимания, что такое государственное управление, становится президентом в воюющей стране.

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    У него в Раде – только шесть укропцев. Он не сможет реализовать ровно ни одну инициативу, ни одна его команда не будет выполняться.

    SURPRISE! Он даже министров себе не сможет назначить, потому все кадровые назначения у нас проходят через парламент. Народ с удивлением узнает, что у нас таки ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика. И президент не волшебник с палочкой.

    А уж как его будут смешивать с ... на всех каналах кроме Плюсов… Через три месяца от его рейтинга останется в лучшем случае 7%

    И тут появляется Юля вся в белом….

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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