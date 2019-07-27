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    Думки вголос

    Путін - це і є російський народ

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Путін - це і є російський народ

    В Росії бунти можуть розпочатися лише через економічні проблеми

    Мовою оригіналу

    Смотрю жуткое видео с Москвы, как избивают женщин и подростков. Волосы становятся дыбом.

    Но я больше чем уверена, что среднестатистический русский Ванька, удовлетворено почесывая пузо, приговаривает: «Правильно! Так их и надо»

    Ибо Путин -- это и есть глубинный русский народ. Большая ошибка думать иначе. Путин выразитель их чаяний и ожиданий. Очень показательно, что его рекордный рейтинг был зафиксирован осенью 2014, после аннексии Крыма. Он делает именно то, что хочет Ванька из Поволжья.

    Если и начнутся там какие-то бунты и недовольства, то только из-за каких-то экономических проблем. Когда в холодильнике станет пусто.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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