Путін - це і є російський народ

В Росії бунти можуть розпочатися лише через економічні проблеми

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Смотрю жуткое видео с Москвы, как избивают женщин и подростков. Волосы становятся дыбом.

Но я больше чем уверена, что среднестатистический русский Ванька, удовлетворено почесывая пузо, приговаривает: «Правильно! Так их и надо»

Ибо Путин -- это и есть глубинный русский народ. Большая ошибка думать иначе. Путин выразитель их чаяний и ожиданий. Очень показательно, что его рекордный рейтинг был зафиксирован осенью 2014, после аннексии Крыма. Он делает именно то, что хочет Ванька из Поволжья.

Если и начнутся там какие-то бунты и недовольства, то только из-за каких-то экономических проблем. Когда в холодильнике станет пусто.

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