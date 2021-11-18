Чому Банкова цілий рік замовчувала провал спецоперації?

Зеленський та Єрмак так довго все заперечували, що тепер загнали себе у глухий кут

Як змінювалась риторика офіційних облич стосовно справи «вагнерівців»

Хронологія брехні

«Не було»

19 серпня 2020 – А.Єрмак:

«…версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській «Комсомольській правді» 6 серпня.

Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія.

І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій.

Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів.

А можливо, комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня, і за цей час ми не втратили у бойових діях жодного українського воїна»

20 серпня 2020 – В.Зеленський:

«Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували «Комсомольську правду» (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який «злив» якоїсь там операції»

19 вересня 2020 – А.Єрмак:

«Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця. Взято декілька фактів з реальності, додано художні вигадки – і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає»

28 січня 2021 – А.Єрмак:

«Ми абсолютно відкриті й готові до будь-яких розслідувань, бо в нас чиста совість, чисті руки і чесна позиція. Нині – у всякому разі те, що я чув зі ЗМІ, – йшлося про якісь уривчасті інтерв’ю якихось людей, на підставі яких був створений увесь цей інформаційний наратив»

«Було, але «ето другоє»

3 березня 2021 – О.Сухачов (в.о. керівника ДБР):

«Слідчі ведуть постійну роботу стосовно цього кримінального провадження, у тому числі допити осіб, яких ви зазначили», – відповідь у ВР на запитання, коли у цій справі допитають Андрія Єрмака.

26 квітня 2021 – А.Єрмак:

«Ви можете пригадати реакцію самого Христо Грозєва на те, що публікувалося і озвучувалося. Він заявив, що бачить багато спекуляцій в українських медіа. І звернув увагу на те, що було багато неправди, фальшивої інформації, того, що називається wishful thinking. Тобто багато людей намагалися видати бажане за дійсне. Навряд чи можна щось додати до такої реакції Грозєва»

10 вересня 2021 – М.Безугла:

«йдеться не про спецоперацію, а про «спецзахід»

«Це був спецзахід суто український» (начебто без співпраці)

«перехоплювати» літак над територією України не збирались»

«Порошенко не міг санкціонувати спецзахід», бо «Спецзахід проводився, але все це стосується липня 2020 року. Все, що було в 2018 році, є рутинною роботою спецслужб – це збір інформації»

«вже на етапі вербування про плани української сторони дізнались російські спецслужби. А коли вони в'їжджали до Білорусі з Росії, ситуація ускладнилася тим, що серед «вагнерівців» опинився агент білоруських спецслужб»

«Президент особисто не координує такі заходи… Відтермінування було на рівні спецслужб»

«З одного боку, наша спецслужба дещо програла в цій боротьбі між трьома спецслужбами, але не була спровокована на щось гірше, і це не призвело до реально відчутних міжнародних наслідків, а тим паче катастрофічних як в ситуації з Протасевичем»

Самовикриття:

25 червня 2021 – В.Зеленський, 1+1:

«Я подзвонив Олександру Григоровичу, я його попередив, сказав, що готовий передати йому всю інформацію, що стосується цих людей, ми вже розуміли, які там були прізвища, хто це такі...»

«До пана Єрмака нуль питань у Служби безпеки України, української розвідки. Я йому довіряю. Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак, чим все це закінчилося, чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції такі спецоперації призводять»

3 жовтня 2021 – В.Зеленський:

«Моє обговорення було з паном Лукашенко – це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики «Вагнера»), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно операції летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)

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Джерело: блог Ірини Геращенко

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