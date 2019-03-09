Росія опинилася на грані національної катастрофи

В Росії заговорили про можливий дефіцит алкоголю

Це справа небачена досі для громадян Російської Федерації. Адже росіяни можуть під тиском «реформ» Путіна менше і гірше їсти, перестати їздити кудись відпочивати, але примусити їх менше пити, це може поставити Росію на грань національної катастрофи.

І все почалося з того, коли російські ритейлери заговорили про можливий дефіцит алкоголю через те, що продавцям цієї дуже потрібної для росіян продукції можуть моментально призупиняти ліцензію.

Наразі в торгівельних мережах Російської Федерації почали скаржитися на помилки в системі відстеження неоплачених штрафів. А у ряді регіонів вони вже привели до тимчасового припинення ліцензій у магазинах, які торгують спиртним.

Якщо навіть на кілька місяців чи тижнів виявиться тотальний дефіцит горілки і наспиртованих портвейнів, то більшого знущання над населенням Росії важко буде собі і уявити.

Адже якщо проаналізувати цю основну російську національну традицію, то в Росії ну просто таки не прийнято довіряти тим, хто не п’є чи перебуває постійно в стані підозрілої тверезості.

Бо якщо це не західний шпигун, то таки явно людина соціально «неповноцінна» і непрогнозована, з якою в розвідку піти нікому не рекомендується.

В Росії тверезий – це щось на зразок потенційного зрадника, котрий страшний для оточуючого соціуму своєю непередбаченістю. Щось на зразок гранати з вирваною чекою, бо коли рване, нікому невідомо.

Та й російська економіка, крім газонафтових доходів, виживає тільки на любителях випити і покурити. Вся номенклатура, військові, промисловці та інші «рятівники народу» п’ють і курять. Загине Росія, якщо зникне алкоголь і тютюнові вироби.

Вихід один, росіяни будуть змушені масово переходити на настойку бояришника. Але якщо й вона раптом стане дуже дефіцитною, то і тут вихід можна завжди знати.

Зараз в магазинах Російської Федерації продається повно різних типів дистиляторів. А щоб брагу зварганити, а потім перегнати, то вже не потрібно бути професором хімії.

І тут необхідно враховувати політичну складову дефіциту спиртного. Путіна почнуть проклинати не лише соціально близькі його режиму алкоголіки і професійні п’яниці.

Все значно складніше. Навіть у цілком благополучних соціальних групах, його почнуть таврувати, як «зрадника батьківщини» і агента ворожих народу сил.

Хоча можна, звісно, заперечити, що кожний вибирає свій спосіб життя. Але пряма небезпека тверезості для росіян полягає в тому, що неможна їм так просто взяти і припинити пити.

Це вже буде схоже на ідеологічну диверсію. Якщо пересічний росіянин різко перестане пити, то він автоматично буде менше дивитися путінський телевізор.

Що, в свою чергу, означатиме, що він ухилятиметься від чергових доз кремлівської телевізійної пропаганди і спробує думати своєї головою.

А це вже для путінського режиму може стати повним крахом.

Таким чином, якщо Путін терміново, на державному рівні, не вирішить, як уникнути дефіциту спиртного, то майбутнє його правління ставиться під питання.

Адже одним із китів, на яких тримається ця влада, є наявність і доступність алкоголю. І цим в Кремлі б не мали легковажити…

Джерело: блог Віктора Каспрука

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