Експерти прогнозують здорожчання хліба в Україні



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Ціни можуть вирости на 2-2,5%

Хлібобулочні вироби в Україні зростуть у ціні на 2-2,5%. Про це у коментарі «Унн» заявив директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«Хлібобулочні вироби точно будуть зростати в ціні на 2-2,5%. Це обумовлено тим, що люди більше будуть зараз купувати хліб, особливо пенсіонери, які не могли собі дозволити це в попередні роки», - сказав Дорошенко.

За його словами, останні п'ять років падало виробництво хліба, у відповідності з падінням купівельної спроможності пенсіонерів.

«Тому зараз (пенсіонери через підвищення пенсій, - ред.) отримають гроші і будуть купувати хліб у достатній (кількості, - ред.). Це і підніме ціни», - розповів Дорошенко.

Також він зазначив, що на зростання ціни на хліб впливає тенденція поступового підвищення вартості зерна у світі та брак жита в Україні.

Нагадаємо, впродовж останнього місяця продукти харчування та безалкогольні напої в Україні подорожчали на 0,9%.